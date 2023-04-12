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Sultangazi ‘de “Can Veren Pervaneler”

Sevilen Yazar ve Sunucu Hayati İnanç, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Can Veren Pervaneler adlı söyleşi, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:06
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Sultangazi ‘de “Can Veren Pervaneler”

İSTANBUL - Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında bu kez sevilen Yazar ve Sunucu Hayati İnanç, Sultangazi Belediyesi’nin konuğu oldu. Ramazan Etkinlik Çadırı’ndaki programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Can Veren Pervaneler adlı söyleşiyle izleyicisiyle buluşan İnanç, öncelikle insanın kendisini törpülemesi ve kibrini yenmesi gerektiğini kendine has üslubuyla çeşitli hikayelerle izleyiciye aktardı. Ölüm gerçeğiyle yaşamak gerektiğinin altını çizen İnanç, Samimi sohbetiyle izleyicilerin beğenisini topladı.

“Sultangazi Hayati İnanç’ı çok seviyor”

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Hayati İnanç’a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.  “Bizler sizi seviyoruz, daha önemlisi Sultangazi Hayati İnanç’ı çok seviyor. Samimi sohbetiniz yüreğimizi ısıtıyor. Ağzınıza, yüreğinize sağlık” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL 

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