Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultangazi'de yangın

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı!

18 Aralık 2021 Cumartesi 17:46
5 Okunma
Sultangazi'de yangın

İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangın, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi, 2143 Sokak'ta meydana geldi.  5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Atölyede çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, duman tahliyesi yaptığı yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy dolu ile beyaza büründü
Arnavutköy dolu ile beyaza büründü
Kadıköy'de taksicilere denetim
Kadıköy'de taksicilere denetim
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
Bağcılar’da göçük oldu bazı binalar tahliye edildi
Bağcılar’da göçük oldu bazı binalar tahliye edildi
Şişli'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı
Şişli'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı
Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti
Avcılar'da çamurlu yolda kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı
Avcılar'da çamurlu yolda kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma