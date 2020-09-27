Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
Son Dakika
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale...
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
Son Dakika
Doktor adayı genç kız evde...
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Son Dakika
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Son Dakika
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde evinin balkonunda oturan bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde kalırken, şüpheliler de geldikleri araçla kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

27 Eylül 2020 Pazar 10:06
15 Okunma
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

Olay Sultangazi, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2391. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında evinin balkonunda oturan F.K isimli kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sonrası F. K. isimli kişi kanlar içinde balkonda ağır yaralanırken, araçla gelen şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı F. K.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri F.K.'nın vurulduğu balkonda ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziKavgaTüfekYARALAMAPompalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu
Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
AVM'de yangın paniği
AVM'de yangın paniği
Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
Elmalı Barajı yine yeşile büründü
Elmalı Barajı yine yeşile büründü
Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi
Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans