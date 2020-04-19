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Sultangazi'de polislerden kan bağışı

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay'ın kan merkezlerine gitti. Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırına gelen polis ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

19 Nisan 2020 Pazar 10:21
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Sultangazi'de polislerden kan bağışı

Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay'ın, "Sadece hayat kurtarmak için evden çık" çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı. Bağışçılara koronavirüs nedeniyle kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacını karşılamayacak seviyede olduğu bilgisi verilince, sokağa çıkma yasağında devriye görevinde bulunan polisler ve yasağa rağmen bazı vatandaşlar kan bağışı için dışarı çıkarak Kızılay'ın kan topladığı noktalara geldi. O yerlerden biri de Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ydı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve bazı vatandaşlar Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziPolisKızılayKanBağış
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