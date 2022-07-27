Sultangazi'de otobüs yangını

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki alt geçitte özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu son anda indi. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.