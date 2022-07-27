Sultangazi'de otobüs yangını

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki alt geçitte özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu son anda indi. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.
DHA
SULTANGAZİ'de özel halk otobüsü alev alev yanarken baba ve oğlu son anda inerek ölümden döndü.
SULTANGAZİ'de özel halk otobüsü alev alev yanarken baba ve oğlu son anda inerek ölümden döndü.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki alt geçitte özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu son anda indi. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.
DHA