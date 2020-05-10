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Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği

SULTANGAZİ'de yoğun dumanı gören vatandaşlar ve polis uzun süre dumanın kaynağını aradı. Apartman boşluğunda mangal için yakıldığı tespit edilen ateşi vatandaşlar kovayla getirdikleri suyu dökerek söndürdü.

10 Mayıs 2020 Pazar 10:48
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Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2079'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binalarda yaşayanlar bölgede yoğun dumanı görünce paniğe kapıldı. Yangın çıktığını düşünen bazı vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar da balon ve pencerelere çıktı. Vatandaşlar yoğun dumanın kaynağını ararken bölgeden geçmekte olan polis ekipleri de vatandaşlarla birlikte dumanın nereden çıktığını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada yoğun dumanın, bina boşluğunda yakılan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Ateş, kovalarla getirilen su yardımıyla söndürüldü. Polisin, "Ateşi kim yaktı" sorusu karşısında bina sakinleri birbirini suçladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziMangalAteş
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