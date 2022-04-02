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Sultangazi'de fabrikada yangın

SULTANGAZİ'de bulunan iki katlı kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:03
Sultangazi'de fabrikada yangın

Yangın 15.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki 2 katlı kot yıkama fabrikasında çıktı. Yangına fabrika çalışanları müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Fabrika çalışanı Bahattin Ak, "Toz odasından kıvılcım çıkmış ama net bilgimiz yok. İtfaiye geldi söndürdü soğutma çalışmaları devam ediyor. Her hangi bir sağlık olayı yok. Yangının neyden çıktı bilmiyoruz. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgil inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziFabrikaYangınİtfaiye
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