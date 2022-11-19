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Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

SULTANBEYLİ’DE 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

19 Kasım 2022 Cumartesi 08:12
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan  Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliBinaÇatıİtfaiyeYangın
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