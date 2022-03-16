Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.094,42
ALTIN
906,94
DOLAR
14,72
STERLİN
19,23
EURO
16,16
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

SULTANBEYLİ'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapan TIR'a çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

16 Mart 2022 Çarşamba 08:17
Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Kaza 02.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil sürücüsü, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı TIR'ı son anda fark etti. Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dönüş yapan TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Tuna Caddesi'nde araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliTIRAkpınar MahallesiTuna CaddesiKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla’da servis midibüsü devrildi
Tuzla’da servis midibüsü devrildi
Avcılar'da kayarak yolu kapatan İETT otobüsüne iki araç çarptı 
Avcılar'da kayarak yolu kapatan İETT otobüsüne iki araç çarptı 
Papa Francis, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu heyeti kabul etti
Papa Francis, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu heyeti kabul etti
GEMİLERDEN TEKNELERE, TEKNELERDEN TANKERLERE!
GEMİLERDEN TEKNELERE, TEKNELERDEN TANKERLERE!
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
Çırağan Caddesinde kesilen 112 ağaç için İBB'ye ceza verildi
Çırağan Caddesinde kesilen 112 ağaç için İBB'ye ceza verildi
Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı
Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı
Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 
Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma