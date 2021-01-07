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Sultanbeyli'de karısını önce rehin aldı sonra öldürdü

​​​​​​​Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı karısının ve oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Çiftin 16 yaşındaki oğlu bulduğu fırsattan istifade ederek dışarı kaçıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis balkondan eve girdi. Ancak koca önce karısını bıçakladı sonra kendi bileklerini kesti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan koca hastaneye kaldırıldı.

07 Ocak 2021 Perşembe 09:14
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Sultanbeyli'de karısını önce rehin aldı sonra öldürdü

Olay saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi. İddiaya Adnan ve Hatice Soysal çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma bir anda büyüyünce Adnan Soysal karısı Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE BALKONDAN GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Ancak içeri giren polis korkunç manzara ile karşılaştı. Polis, Adnan Soysal'ı karısı Hatice Soysal'ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hatice Soysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hatice Soysal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADININ ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal'ın annesi fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliCinayetKadın Cinayeti
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