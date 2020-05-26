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Sultanahmet Camii ilk Cuma namazı için dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler, kabine toplantısının ardından alınan kararla açılış için hazırlanıyor. Sultanahmet Camii, 29 Mayıs'ta kılınacak ilk Cuma namazı için Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi.

26 Mayıs 2020 Salı 14:15
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Sultanahmet Camii ilk Cuma namazı için dezenfekte edildi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazı kılınacak. Kılınacak ilk Cuma namazı için Sultanahmet Camii, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi. Ekipler camii içerisinde bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Ayrıca cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile de genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriSultanahmet CamiiIlk Cuma NamazıDezenfekte
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