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SU-35 antrenman uçuşu yaptı 

Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı 

SU-35 antrenman uçuşu yaptı 

Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı 

15 Eylül 2019 Pazar 18:04
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SU-35 antrenman uçuşu yaptı 

İSTANBUL,(DHA) 

Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.

Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SU-35Rus Savaş UçağıİstanbulTEKNOFEST
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