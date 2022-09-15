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Sosyal konut başvurusu için banka önlerinde yoğunluk sürüyor

15 Eylül 2022 Perşembe 13:42
Sosyal konut başvurusu için banka önlerinde yoğunluk sürüyor

İSTANBUL - TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesine başvurmak isteyenler bugün de bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları dün başladı. Başvuruların kamu bankaları ve e-devlet üzerinden yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru için Esenler’deki bir kamu bankasına gelenler bugün de erken saatlerde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankaya başka bir işlem yapma için gelenler de sıraya girmek zorunda kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre ise , 12.00’a kadar Sosyal Konut Projesi’ne başvuran sayısının 1 milyon 150 bin olduğu öğrenildi.


 

"SABAH 08.00’DA GELDİM 3 SAATTİR BEKLİYORUM"

Banka önünde başvuru için bekleyen Songül Öztürk "Ben sabah 08.00’dan beri bekliyorum 3 saat oldu. Dün de gelmiştim, çok yoğun ve kalabalık. Bekliyoruz başvurumuzu yapmaya geldik. Dün başvuramadım, bugün de erkenden geldim. Sıraya girdim ama epey sıra vardı. Proje güzel ama talep çok olunca nasip. 16 senedir kirada oturuyorum, eşim de asgari ücretle çalışıyor. 2+1’e başvuracağım" diye konuştu. 


 

"SIRANIN BİZE GELECEĞİNİ SANMIYORUM"

Başvuru yapmak için Ramazan Böğürçek "Ben 09.00’da geldim, 2 saat oldu. Bir nevi kira öder gibi kendi evinin parası ödenecek. Şu an 5 bin liradan aşağı kira yok. Ben belediyede çalışıyorum, ben 5 bin lira nasıl kira verebilirim ki? Geçen gün bir ev sorduk 7 bin lira dediler. 1988’den beri kirada oturuyorum, 4 bin 500 lira kira ödüyorum"dedi. Zeynep Algün "Ben geç kaldım, Ziraat Bankası diye gittim ama burasıymış. Bu kadar insanın bugün işlem yapabileceğini ve sıranın bize geleceğini sanmıyorum. 30 senedir kiracıyım, 3 bin lira kira ödüyorum. Bana çıkma şansını yüzde 40 olarak görüyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Konut Başvurusu
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