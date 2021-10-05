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Sokak hayvanları için park ve bahçelere 1000 kulübe

SS Finans Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde İstanbul’un farklı ilçelerindeki park ve bahçelerde kullanılmak üzere bin adet kulübe yaptırdı.

05 Ekim 2021 Salı 09:51
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Sokak hayvanları için park ve bahçelere 1000 kulübe

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde her yıl hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanları korumaya dair farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleniyor. İş insanı Sabahattin Seven de bu kapsamda sokak hayvanlarını unutmadı. Seven, İstanbul’daki farklı ilçelerde park ve bahçelerde kullanılmak üzere bin adet kulübe yaptırdı.

“ONLARIN DA EVLERİ OLMALI”

Seven, “İş insanları olarak hayvanları korumak için elimizi taşın altına koymak gerektiğine inanıyorum. Patili dostlarımız için barınak yaptırarak onlara karşı sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Onların da soğuk ve sıcak barınabilecekleri evleri olmalı” dedi.

“İŞ İNSANLARI BENZER PROJELERE DESTEK VERMELİ”

Sabahattin Seven, bin kulübenin kış şartları için özel olarak hazırlandığını belirterek, “Kulübeler, minik dostlarımızı tamamen korumayacak özelliklerde tasarlandı. İstanbul’daki çeşitli park ve bahçelere yerleştirildi. Kış ayları öncesi farklı noktalarda kulübe yaptırıyoruz. Bu yıl da bin adet kulübeyi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle dağıttık. Kulübelere zaman zaman mama ve su dağıtımı da yaptırıyoruz. Çünkü minik dostlarımızı çok seviyoruz” dedi.

İş insanları başta olmak üzere herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağıran Seven, “Kedi ve köpekler için hazırlattığımız kulübelere zarar verilmemesi için insanlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Ben çevremdeki iş insanlarından benzer sosyal sorumluluk projelerine destek vermelerini istiyorum. İlgili kurumlara destek vermelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma GünüSokak HayvanlarıParkBahçeYuvaKulübeSS Finans
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