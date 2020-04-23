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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde denetim yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:33
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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde denetim yapıldı

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde yolu keserek denetim yaptı. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. 

YASAĞIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma  yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 23.04.2020 09:33
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