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Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ŞİŞLİ'de, bir gecekonduda kafalarından silahla vurulmuş halde, 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin cesedi bulundu. Polis, 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüphelinin peşine düştü. 

26 Kasım 2022 Cumartesi 00:26
Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak sakinlerinden Vahit Ateş'ten gün içinde haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla yaşadığı gecekonduya gitti. Pencereden içeriye bakan arkadaşları, Vahit Ateş (44) ile iki genç kadının yerde kanlar içinde yattığını gördü. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ile eve giren sağlık ekipleri, Ateş ile genç kadınların hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesetler üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, cesetleri, Vahit Ateş'in yanı başında bulunan genç kadınların Tülay Vural (18) ile mahallelinin Özgür olarak tanıdığı Merve Özturan (24) olduğu tespit edildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemede, 3'ünün de kafalarından vurulduğu anlaşıldı. Evde tüfek fişekleri de bulan polis, 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı. İncelemelerinin tamamlanmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Sokak sakinlerinden Doğanay Oğuz, "Konuya tam olarak biz şu an hakim değiliz ama 2 kız 1 erkek ölü bulunmuş evde. Komşumuz zaten bizim. Tülay olduğunu düşünüyoruz. Diğeri de Ümit Özgür Mert diye bir arkadaş. Bir de erkek var. Ev sahibi Vahit olduğunu söylüyorlar. Tam olarak bilgim yok. Savcı geldi.  Annesi falan burada. Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit kızın annesine şey demiş 'kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. Kızını döveceğim gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal. Uyuşturucuyu çaldığı için uyuşturucuya el koyduğu için kızları işkenceyle dövüp öldürmüş olabilir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliGecekonduCinayetKuştepe
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