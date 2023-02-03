Şişli'de uyuşturucu ticaretine ilişkin operasyonda 1 kişi tutuklandı

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mecidiye Caddesi civarında S.K. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Mecidiyeköy Mahallesi Ekin Sokak'ta adresi belirlenen S.K, gözaltına alındı.

Şüpheli S.K ile birlikte evde arama yapan polis ekipleri, 11 kilo 350 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi, 1,58 gram kokain, laptop ve telefon ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. cezaevine gönderildi.