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Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. 

11 Nisan 2021 Pazar 10:02
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Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "Parada Sahtecilik" suçlarına ilişkin Şişli'de yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir adres önünde bekleyen ve durumundan şüphelenilen Nijerya uyruklu K.A.A. isimli şüphelinin üzerinde 1.83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Operasyonu genişleten polis ekipleri, alınan izin doğrultusunda K.A.A.'nın evinde yapılan aramada 126.55 gram uyuşturucu madde, 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte olduğu değerlendirilen para,3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kâğıt, 2 adet karartılmış ve boyanmış 100 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Evde bulunan Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerun uyruklu F.T.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliUyuşturucuNarkotikOperasyon
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