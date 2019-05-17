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Şişli'de otobüsün altına giren motosikletli yaralandı

Şişli'de meydana gelen kazada otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şişli'de otobüsün altına giren motosikletli yaralandı

Şişli'de meydana gelen kazada otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

17 Mayıs 2019 Cuma 12:00
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Şişli'de otobüsün altına giren motosikletli yaralandı

İSTANBUL - Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane-Topkapı hattında çalışan özel halk otobüsüne, Ergenekon Caddesi üzerinde arkadan gelen motosiklet çarptı. Yağış nedeniyle kaydığı belirtilen motosikletin sürücüsü otobüsün altına girdi. Otobüs şoförü ve yolcular tarafından çıkartılan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü Burhan Tektaş, "Trafik durdu ben de durdum, motosiklet arkadan geldi aracın altına girdi. Yerler ıslaktı, yolcularla birlikte aracın altından çıkardık" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliOtobüs Altına Giren Motosiklet
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