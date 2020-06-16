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Şişli'de organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı.

16 Haziran 2020 Salı 09:12
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Şişli'de organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yaptı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Özel Harekât Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IemPolisSuç örgütüOperasyon
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