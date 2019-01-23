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Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

ŞİŞLİ'de bir parkta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli E.O.(25)  Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Polisin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi, sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit ettiği öğrenildi. 

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

ŞİŞLİ'de bir parkta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli E.O.(25)  Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Polisin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi, sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit ettiği öğrenildi. 

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
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Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

İSTANBUL, (DHA) - Şişli'de bir parkta 20 Ocak 2019'da meydana gelen olayda spor yapan bir vatandaş polisi arayarak, bir kadına tecavüz edildiği yönünde bir ihbar yaptı.  Olay yerine gelen polis ekipleri G.Y. adlı kadını perişan bir halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen G.Y. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.


 

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ


Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin sarı renkte uzun kollu tişört giydiği tespit edildi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Görüntülerdeki kişinin Çerkezköy'e gittiği belirlendi. Önceki gün polisin düzenlediği operasyonda şüpheli E.O. polis tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi.


 

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ.


Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste verdiği ifadesinde olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyen şüpheli "Hiç bir şey hatırlamıyorum. Kadını da tanımıyorum." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Çağlayan adliyesine sevk edildi.

DHA

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