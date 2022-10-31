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Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı

ŞİŞLİ'de nakil için poşetlenen 88 bin dolar, 27 bin Euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin TL'yi çaldıktan sonra Artvin Sınır Kapısında kaçmaya çalışırken yakalanan Kolombiya uyruklu iki kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:45
Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı

BANKA MÜDÜRÜ POLİSE HABER VERDİ

Şişli, Mecidiyeköy'de polise başvuran banka müdürü M.A., nakil için poşetlenen paraların çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin bankonun arkasında poşet içinde duran 88 bin dolar, 27 bin Euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lira Türk parasının çalındığını tespit edildi.

MÜŞTERİLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE PARALARI ÇALMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bankanın kalabalık olmasını aldırmayan şüphelinin elindeki torbayla eğilerek bankonun arasına daldığı ve bankanın poşeti içinde duran paraları soğukkanlılık içinde kendi torbasına doldurduğu görüldü. Onlarca kişinin gözleri önünde meydana gelen hırsızlığın ardından şüphelinin hiç bir şey olmamış gibi dışarı çıktığı tespit edildi.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen Kolombiya  uyruklu Jaır A.C.(40) ile Jessica Lorena G.S.(43) Artvin Sarp Sınır Kapısından kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ile 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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şişliMecidiyeköyBankaSoygunParaKolombiyaKolombiyalı
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