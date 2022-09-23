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Sırp çete lideri 1.5 milyon euro karşılığında öldürülmüş

ŞİŞLİ'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlılarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Vukotiç’in öldürülmesi talimatının Sırp suç örgütü Kavac'ın yöneticisi Radoje Zivkovic tarafından verildiği, cinayetin ise İstanbul'daki iki suç örgütünün 1,5 milyon euroya karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi. 

23 Eylül 2022 Cuma 10:48
Sırp çete lideri 1.5 milyon euro karşılığında öldürülmüş

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.


İNCELEMELER MOTOR VE TAKİP EDEN ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Organize polisi, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç’i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti. Aracın plakasını belirleyen ekipler, incelemeleri motosiklet ve araç üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşıldı. 


4 AY İZLEDİLER DEFALARCA GİRİŞİMDE BULUNDULAR

Organize ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yaptığı incelemede, arabanın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında GPS cihazı buldu. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, kırmızı bültenle aranırken Karadağ'da yakalanarak tutuklanan Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri E.E., Elanur Tuna ve Furkan Yeşil'in, Vukotiç'i İzmir'den kiraladıkları bir otomobil ile 4 ay boyunca takip ettiklerini ortaya çıkardı. Şüphelilerin takip sırasında Vukotiç’i öldürmek için de girişimlerde bulunduğu ancak, başarısız olduğu belirlendi.


2 ÖRGÜT ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA 50 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Vukotiç'in bağlantılarını tespit etmek için Karadağ'daki makamlarla bilgi alışverişi yapan polis, "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından itibaren 50 kişinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü ve bunun nedeninin uyuşturucu anlaşmazlığı olduğunu öğrendi. Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin bağlantılarını da ortaya çıkarınca, Vukotiç'e saldırı emrini Kavac suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc'in verdiği belirlendi. Saldırının Sırbistan'da kaybolan yüklü miktarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.


VUKOTİÇ'İ ÖLDÜRMEK İÇİN 1.5 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Polisin yaptığı çalışmalarda Zivkovic'in Binali Camgöz örgütü ile Vukotiç'i öldürmeleri için 1,5 milyon euroya anlaştıkları tespit edildi. Camgöz'ün ve Boyun'un suç örgütlerinin cinayet için ortak çalıştığını belirleyen polis, 16 Eylül Cuma günü Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonu genişleten polis, 19 Eylül Pazartesi İstanbul merkezli, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovıc, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Yakup Doğan, A.S., A.Y., M.P, N.A., E.C., E.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapan polis, 6 sahte pasaport, 11 çeşitli ülkelere ait sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ile olayda kullanılan 2 silah ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve taşınabilir hafıza kartında yapılan incelemelerde saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliSırpçeteörgütCinayetJovan Vukotiç
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