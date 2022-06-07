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Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda bariyelere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hamit Tuluk (22) hayatını kaybetti.

07 Haziran 2022 Salı 11:12
Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

TEM Otoyolu Selimpaşa sapağında saat 07.30 sıralarında 34 GN 9008 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Hamit Tuluk'un (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Tuluk, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriTem OtoyoluKazaTrafik Kazası
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