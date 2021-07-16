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Silivri ve Esenyurt'ta operasyon; 191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

SİLİVRİ ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edilen ve satışı gerçekleştirilen 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplamda 191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.  2'si yabancı uyruklu 3'ü Türk, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

16 Temmuz 2021 Cuma 11:07
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Silivri ve Esenyurt'ta operasyon; 191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz Salı günü Silivri ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapılan 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Silivri'deki operasyonda uyuşturucu madde satışında kullanılan cipte yapılan aramada 66 kilogram sıvı metamfetamin, 21 kilogram eroin, 39 kilogram esrar ele geçirildi. Esenyurt'taki imalathaneye yapılan baskında ise, 65 kilogram kristalize metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3'ü Türk 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda anları kameralarca görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriEsenyurtUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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