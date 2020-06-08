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Silivri'de yazlık evde ölü bulundu

Silivri'de yazlığında yaşayan 70 yaşındaki Ömer Arslan, komşuları ve jandarma tarafından evinde ölmüş olarak bulundu.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:25
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Silivri'de yazlık evde ölü bulundu

Olay, Gümüşyaka Mahallesi Sümeyra Sokak'ta bulunan tek katlı yazlık evinde dün akşam 20.30 sıralarında yaşandı.  İddiaya göre, bir süre önce Silivri'deki yazlık evine gelen 70 yaşındaki Ömer Arslan'dan Cuma Günü'nden buyana haber alamayan komşuları Ömer Arslan'a bakmak için eve gittiklerinde ağır bir koku hissetmeye başladı. Gelen koku üzerine komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Arslan'ı evinde koltuk üzerinde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ömer Arslan2ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Arslan'ın öldüğünü duyan yakınları olayı yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Arslan'ın komşusu Habibe Güney, "Cuma günü sabah komşuyu gördüm. Daha sonra saat 3-4 gibi gördüm içeride otları biçiyordu. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde haber alamadık. İtfaiye, sağlık ve jandarma aynı anda geldiler kapıyı açtılar ve aşırı koku yayılmaya başladı" dedi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriÖmer AslanYazlıkölümVefat
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