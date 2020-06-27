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Silivri'de tehlike saçan metruk yapılar yıkıldı

Silivri Belediyesi, Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı içerisinde yer alan ve yıkım kararı bulunan yapı ile Fener Mahallesinde tehlike arz eden yapıların yıkım işlemini gerçekleştirdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:37
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Silivri'de tehlike saçan metruk yapılar yıkıldı

Silivri Belediyesi kaçak, ruhsatsız ve tehlike arz eden metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı içerisinde yer alması nedeniyle yıkılan yapıların ardından, aynı bölgede yıkım kararı bulunan 51 ada 25 parseldeki yapı ile Fener Mahallesindeki 6 adet metruk bina yıkıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından sürdürülen çalışmalar güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

 “KAÇAK YAPILARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Ruhsatsız olan, metruk halde duran veya hazine arazilerine kaçak olarak inşa edilen yapılar ile mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarihi Mimar Sinan Köprüsü Koruma Sınırında olması nedeniyle yıkım kararı bulunan yapıların yıkım işlemini tamamladık. Fener Mahallemizde ise can ve mal kaybına sebep olma ihtimali endişesi ile tedirginlik oluşturan 6 adet metruk binayı yıktık. Hafta başında Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallelerimizde orman, tarım ve hazine arazilerini işgal eden 4 yapının da yıkım işlemini gerçekleştirdik. Silivri Belediyesi olarak bu tür yapılara karşı ilçe genelinde tespit çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi ruhsatsız, metruk veya hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriMetrukBinaYıkım
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