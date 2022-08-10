Silivri'de su baskını sonrası çalışmalar

İSTANBUL - Silivri'de yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Silivri Alibey Mahallesi'nde ve bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. Alibey Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir caddede araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Ekipler baskın yaşanan noktalarda çalışma başlatarak, suyu tahliye etti. İş yerini su basan esnaf Yavuz Çelik, "Yarım saat bir saat yağdı. 200 metrelik alan burası. Araçların boyuna kadar geldi su. Çok büyük bir olay yaşanmadı ama iş yerlerimiz zarar gördü. yine bir mağduriyet yaşadık" diye konuştu. Binadaki kapıcı dairesi suyla dolan bina sakini ise, "Burada 1 metreye yakın su var. Her yağmurda burası böyle oluyor. 1 saat yağdı ama rezil etti bizi. Çizmeyle bile giremiyorum. Su dolu içerisi" dedi.