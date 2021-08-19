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Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli kız hayatını kaybetti

SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar'a otomobil çarptı. Gündoğar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:09
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Silivri'de otomobilin çarptığı bisikletli kız hayatını kaybetti

Kaza, Silivri D-100 Karayolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Yola Gündoğar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Havva Şeyma, yola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralı kıza ilk müdahalede bulundu. Havva Şeyma Gündoğar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündoğar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriKazaTrafik KazasıBisikletOtomobil
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