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Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı

30 Kasım 2021 Salı 12:45
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Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı

İSTANBUL - SİLİVRİ'de etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Silivri'de dün sabah başlayan şiddetli lodos ilçede bugünde etkisini sürdürdü. Sahil Kordon boyunda bulunan balıkçı tekneleri battı, bazılarının da güvertelerine sular dolduğu görüldü. Zarar gören diğer tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da zarar verdi. Kıyıda bulunan çay bahçesi ise kısmen sular altında kaldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz  sahilde incelemelerde bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 30.11.2021 12:49
Anahtar Kelimeler:
SilivriLodosBalıkçı Tekneleri
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