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Silivri'de kaza

Silivri'de kaza; kamyonet bariyere çıktı

Silivri'de kaza

Silivri'de kaza; kamyonet bariyere çıktı

09 Mart 2019 Cumartesi 09:26
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Silivri'de kaza

İSTANBUL,(DHA) 

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerin üzerine çıktı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte seyreden kamyonetin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki büyük taş parçasına çarpan kamyonet, karşı yöne geçmeden son anda durarak bariyerin üzerine çıktı. Kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.   

Olası bir facia taş parçası sayesinde önlenirken, taşın bulunduğu refüjdeki çukur kameralara yansıdı.  Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silivri KazaSilivri
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