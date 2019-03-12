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Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu

Silivri bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu

Silivri bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.

12 Mart 2019 Salı 13:42
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Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu

İSTANBUL - Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriIş Adamıölü Bulundu
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