Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 

Silivri'de ağaçlık alanda bulunan metruk bir barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri barakaya ulaşmakta güçlük çekerken, yangını söndürmede 200 metre hortum kullanıldı. 

SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 

Silivri'de ağaçlık alanda bulunan metruk bir barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri barakaya ulaşmakta güçlük çekerken, yangını söndürmede 200 metre hortum kullanıldı. 

25 Aralık 2018 Salı 09:12
11 Okunma
SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 

Edinilen bilgilere göre, Silivri Yeni Mahalle'de ağaçlık alan içerisinde yer alan barakada yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen yangın alanına araçlarla ulaşım sağlanamadı. Yakında bulunan bir restoran içerisinden geçiş sağlayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 200 metre hortum kullanarak bakara yangınına müdahale etti. Alevler büyümeden ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Eşref Yılmaz, “Önce duman kokusunu fark ettik. Nerede olduğunu ilk başta anlamadık. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi yangın daha da büyüyebilirdi. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok şükür büyümeden söndürüldü" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriAğaçlıkYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSKİ'den 'don' uyarısı
İSKİ'den 'don' uyarısı
Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 40 GÖZALTI  
İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 40 GÖZALTI  
AKOM'dan kar yağışı uyarısı
AKOM'dan kar yağışı uyarısı
Alman Lisesi’nin 100. yılı kutlandı
Alman Lisesi’nin 100. yılı kutlandı
'Sporu tabana yaymak için çalışacağız'
'Sporu tabana yaymak için çalışacağız'
İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyonda çok sayıda gözaltı
İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak
İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak
Kadıköy'de yangın: 2 ölü
Kadıköy'de yangın: 2 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ