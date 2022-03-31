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Silivri'de 2 tır ile tanker çarpıştı: 2 yaralı 

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ambulans beklenirken vatandaşlar yerde yatan yaralıyı battaniyeye sardı.

31 Mart 2022 Perşembe 10:18
Silivri'de 2 tır ile tanker çarpıştı: 2 yaralı 

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde saat 21.00 sıralarında 2 TIR ile tanker, aynı istikamette seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü ile TIR sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan tankerin sürücüsü, kopan kabin kısmının önünde battaniyeye sarılı şekilde ambulans bekledi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gelmesine rağmen beklenen ambulansın gelmemesi, yardım için duran sürücülerin tepkisine neden oldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa taşıyarak Silivri'deki hastanelere kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriKuzey Marmara OtoyoluTIRTankerKaza
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