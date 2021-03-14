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Silivri'de 125 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

SİLİVRİ'de 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 125 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

14 Mart 2021 Pazar 10:41
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Silivri'de 125 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mart'ta Silivri'de 4 ayrı adreste kaçak tütün satıldığı ihbarı aldı. Ekipler, Silivri'de bulunan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda  tespit edilen adreslerde R.K.(42), H.A.(56), E.Ö.(31) ve Ö.Ö.(34) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 4,5 kilo kıyılmış tütün, 9 kilo nargile tütünü,111,5 kilo tütün, 5 kilo maraş otu, 41 bin 190 adet dolu makaron, bin 200 adet bandrol, 1 adet dolum makinesi, 1 adet kompresör, 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriKaçakTütün
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