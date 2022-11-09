Şile Palamut Festivali'ne geri sayım başladı

İSTANBUL - Şile Belediyesi'nin düzenlediği 1'inci Şile Palamut Festivali 13 Kasım'da başlıyor. Festival kapsamında söyleşiler, dans gösterileri, müzik dinletileri ve çok sayıda atölye çalışması yer alacak.

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından palamut balığının avlandığı ilk liman olan Şile, birinci Palamut Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalle, katılımcılara balıkçılık kültürüne dair yeni bilgiler sunulması hedefleniyor.

“BALIKÇILIĞIMIZI YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şile’nin geçmişten günümüze gelen denizcilik mirasına sahip kimliğiyle önemli bir denizcilik destinasyonu olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Balıkçılarımız, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, denizleri ve balıkları en iyi koruyacak olanlardır. Biz de Şile Belediyesi olarak atalarımızdan miras kalan balıkçılığımızı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bu yıl ilk kez 1. Şile Palamut Festivali’ni düzenliyoruz. Öncelikle Eylül ayında başlayan tüm balıkçılarımız için bol kazançlı ve bereketli geçmesi en büyük temennimiz ve elbette deniz ürünleri mutfağına merak duyan herkesi festivalimize davet ediyoruz” diye konuştu.

FESTİVALİN PROGRAMI

Palamut Festivali saat 13.00’da Şile etkinlik alanında açılış konuşmaları ve ardından Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası Dinletisi ile başlayacak. Saat 14.30’da Bir Palamut Hikayesi, saat 15.00’da Sürdürülebilir Balıkçılık ve Deniz Ürünlerinde Coğrafi İşaret başlıklarıyla keyifli ve aynı zamanda bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirecek. Balıkçılığın sürdürülebilirliğine, coğrafi işaret değer ve öneminin aktarılacağı bu değerli söyleşi sonrasında Müzisyen Nahit Akdemir, ‘Karadeniz Ezgileri’ performansıyla misafirlere unutamayacakları bir müzik şöleni sunacak.

Saat 16.00 itibariyle ise Türkiye’nin en başarılı şefleri arasında yer alan Türev Uludağ, Eyüp Kemal Sevinç, Şefika Günyel ve Yıldız Öz Samaha festival misafirlerine Bir Kültürel Miras Olarak Mutfak ve Yerel Reçetelerin Önemi söyleşileriyle, balık kültürüne dair ilgi çekici hikayeler ve bilgiler aktaracak.

Çocuklara özel Origami Atölyesi, Kendi Seramik Kupamı Tasarlıyorum, Ben Şef Oldum, Geri Dönüşümden Kâğıt Heykel Atölyesi, Olta Atmayı Öğreniyorum, Balık Boyama gibi renkli karelere sahne olacak çok sayıda atölye düzenlenecek. Yetişkinler için ise AGM İleri Dönüşüm Atölyesi, Yerel Ustalarla Lakerda Atölyesi, Şile Yeryüzü Pazarı Ürünleri Tadımı, Coğrafi İşaretli Şile Kestane Balı Tadımı, Bir Yerel Lezzet: Maydanozlu Palamut atölyeleri renkli karelere sahne olacak.