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Şile otoyolundaki Sofular Kavşağı açıldı

Şile otoyolu üzerinde bulunan Sofular Kavşağı’nda yapımı devam eden çalışmalar tamamlandı. Kavşağın açılışında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun himayelerinde Sofular Mevkii’nde başlanan kavşak çalışması 100 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 4 bin ton asfaltın atıldığı ve 7 milyon liraya mal olan İstanbul-Şile Şile-İstanbul gidiş geliş yol güzergahı olarak toplamda 650 metre yol üzerinde yapılan kavşak çalışması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilerek bugünkü mevcut güvenli haline getirildi” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 10:25
Şile otoyolundaki Sofular Kavşağı açıldı

Ocaklı, “İstanbul istikametinden gelen ve batı sahili mahalleleri olarak nitelendirdiğimiz mahallelere ulaşımda yayaların ve araçların geçiş bölgesi olan bu kavşak geçmiş mevcut hali ile yayaların can güvenliği açısından tehlike arz ediyordu. Diğer bir husus ise batı sahili yönünden gelen ağır vasıtaları İstanbul ve Şile istikametine dönecekleri esnada yine can ve mal kaybına dönüşebilecek riskler barındırıyordu. Gerçekleştirilen kavşak çalışması ile İstanbul Şile yolu üzerinde risk barındıran yol güvenli hale getirilerek bugün ki mevcut yol ve kavşak düzenlemesi ile Şile’nin ve İstanbul’un hizmetine açılmıştır. Şile’mize göstermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Bölgemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak ise “Bölge Müdürlüğü olarak İstanbul’un dışında 6 tane daha vilayetimiz var. Alanımız geniş 35 bin kilometre yol ağımız var. Tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak İstanbul’da Şile Ağva Kandıra Yolu bizim için önemli bir proje. Projemizin uzunluğu toplamda 109 kilometre Şile İstanbul merkezi arasında 62 kilometrelik alanı daha önce bitti. Ancak belediye başkanımıza vatandaşların ilettikleri sıkıntıları çözdük. Ama işimiz bitmedi kısa bir zaman içerisinde Kabakoz ve Şuayipli kısmını ve sonrasında Şile Ağva kısmı ve üçüncü etap olarak Ağva Kandıra kısmını tamamlayarak Doğu Batı kısmında ki önemli yolumuzu tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgede bulunan 6 mahalle muhtarları adına konuşan Sofular Mahallesi Muhtarı Bilal Aydın da “Bölgemizde eski adıyla 6 adet köyümüz var yaşlısı genci toplu taşımada otoyola çıkışta veya geldiklerinde ulaşımda büyük sıkıntı yaşadılar ve bu sadece yaşlılarımızdan ziyade araçlarda sıkıntı yaşadı. Bu süreç çok uzun sürdü. Ancak Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı ve beraberinde yetkililer ile yaptıkları görüşmeler sonunda Batı sahili olarak bilinen bölgemizde adeta kanayan yaraya son nokta konuldu. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞileOtoyolSofular Kavşağı
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