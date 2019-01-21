Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98545
ALTIN
220.310
DOLAR
5.3431
STERLİN
6.8744
EURO
6.0829
Elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacak araştırma
Elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatacak...
Birçok ülke sıraya girdi
Birçok ülke sıraya girdi
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor
Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu...
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Trump protesto edildi
Son Dakika
Trump protesto edildi

Seyyar satıcı, zabıtanın burnunu kırdı

Esenyurt'ta, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı

Seyyar satıcı, zabıtanın burnunu kırdı

Esenyurt'ta, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:38
0 Okunma
Seyyar satıcı, zabıtanın burnunu kırdı

İSTANBUL - Olay, Sultaniye Mahallesi 610. Sokakta meydana geldi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, çevredeki esnafların yoğun şikayeti üzerine seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, sokak içerinde el arabası ile telefon aksesuarı satan Ö.Ş. (16)'nin arabasına el koydu.

ZABITAYI DARP ETMEYE DEVAM ETTİLER

Seyyer satıcı genç ile zabıta komiseri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı gören diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş. zabıta komiserine kafa attı. Darp edilen ve burnu kırılan zabıta komiseri, telsiz ile yardım istedi.

SEYYAR SATICILARIN ARABALARINA EL KONULDU

Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer zabıtaların araya girmesi ile sona erdi. Kavgaya karışan seyyar satıcılar Ö.Ş ile Abdullah Tali, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, zabıta ekipleri satış yaptıkları arabalarına el koydu.

"BİZE HAKARET ETTİLER"

Burnu kırılan zabıta Komiseri Serdar Bigol, "Seyyar satıcılar, seyyar faaliyetlerini gösterirken müdahale esnasında hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ederek buradan kaçtılar. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtZabıtaSeyyar Satıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de silahlı çatışma
Ataşehir'de silahlı çatışma
Motosiklet yayaların arasına daldı
Motosiklet yayaların arasına daldı
Avcılar'da yangın
Avcılar'da yangın
İstanbullular dikkat! İBB'den önemli açıklama
İstanbullular dikkat! İBB'den önemli açıklama
Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi, yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi, yaralılar var
Beykoz'da orman alandaki köşkte yangın
Beykoz'da orman alandaki köşkte yangın
Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü
Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
"Sporla Kal Sultanbeyli" Projesinin tanıtımı yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019-2' denetimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ