Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

İSTANBUL (DHA)

Kuştepe Mahallesi'nde dün gece şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden olan Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçi Oltan Koca'nın aile fertleri ve polisler katıldı.