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Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Şişli'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:03
Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

İSTANBUL (DHA)

Kuştepe Mahallesi'nde dün gece şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden olan Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçi Oltan Koca'nın aile fertleri ve polisler katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Bekçİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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