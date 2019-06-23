Seçmenler böyle geldi

(DHA)

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler oylarını kullanıyor.

Beşiktaş'ta sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaştaki özel bir okulda görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Yemin edilmesinin ardından ise oy pusulalarına mühür vuruldu. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

OY KULLANMAYA BAVULLARIYLA GİTTİLER

Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, "Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim” dedi.

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti. Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU-İsa ALMAÇYIR/İSTANBUL,(DHA)

GELİNLİK VE DAMATLIKLARIYLA OY KULLANMAYA GELDİLER

Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, saat 10.00 'da Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gelince herkesin ilgisini çekti. Damat Tunahan Özgür, oyunu 31 Mart seçimlerinde Antalya'da kullandığı için, bugün oy kullanamadı. Oyunu kullanan Fatma Şeymanur Özgür "Bizim düğün tarihimiz çok önceden belliydi zaten, seçim sonradan çıktı ama atlamak istemedik. Vatandaşlık görevimiz bunu da hallettik artık düğüne geçiyoruz. Kafamız rahat artık. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi.

Damat Tunahan Özgür de "Bizim bugün en mutlu günümüz. Ama demokrasi için de önemli bir gün. Özellikle İstanbul için önemli bir gün. Biz de diğer önemli anı atlamak istemedik. Herkesin vatandaşlık görevi. Bizim de en önemli vatandaşlık görevimiz, buradan düğüne gideceğiz" dedi. Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)

18 BİN 450 SEÇMENLİ OKULDA BÜYÜK KALABALIK

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti.

Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu. Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle bina ve çevresinde Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun önlem alındı. 4 kez kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Salim Çelik, bastonu ile adeta insan seli oluşan merdivenlerdeki basamaklardan çıkarken ter içerisinde kaldı. 4'üncü kattaki seçim sandığına ulaşan Çelik'e görevliler binada çalışan asansörü neden kullanmadığını sordu. Asansörden haberi olmadığını söyleyen Çelik, burada biraz dinlendirildikten sonra kabine giderek oyunu kullandı. 94 yaşındaki Mustafa Gülgen ile ağaçtan düşünce kırdığı bacağı alçılı olan Ayhan Babur da vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı. İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)