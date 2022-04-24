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Sarıyer’de yanan araç trafiği felç etti

SARIYER’de seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak yandı. Sürücü son anda otomobilden inerken, yangın nedeniyle Sarıyer-Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

24 Nisan 2022 Pazar 00:45
Sarıyer’de yanan araç trafiği felç etti

Yangın, saat 22.00 sıralarında Hacı Osman Bayırı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RMF 95 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeyken Tarabya Kavşağı alt geçidinde bir anda alev aldı. Sürücü son anda otomobili terk ederken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

YANGIN NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alt geçitte meydana gelen yangın nedeniyle Hacı Osman Bayırı Caddesi Beşiktaş İstikameti trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerOtomobilYangın
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