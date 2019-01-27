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Sarıyer’de kaza

Refüje çarpan otomobilin motoru yola fırladı 

Sarıyer’de kaza

Refüje çarpan otomobilin motoru yola fırladı 

27 Ocak 2019 Pazar 11:57
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Sarıyer’de kaza

İSTANBUL (DHA)

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak yönüne ilerleyen sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kendi ekseninde dönmeye başlayan otomobil, refüj üzerindeki ağaçlara çarparak durabildi.

OTOMOBİLİN MOTORU YOLA UÇTU

Bu sırada, otomobilden fırlayan motor, Maslak yönünden Sarıyer yönüne giden iki taksi ile bir otomobile çarptı. Motorla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak yaya yoluna savruldu. Kazada yaralanan şahıs, yan yatan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın ve yola fırlayan motorun kaldırılmasının ardından trafik normale  döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otomobil KazaSarıyer Kaza
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