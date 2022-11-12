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Sarıyer'de refüje çıkan otomobil ağacı devirip yola savruldu: 3 yaralı

SARIYER'de, trafikte kendini sıkıştıran araçtan kurtulmak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan lüks otomobil refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra tekrar yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca yandan vuran otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:50
Sarıyer'de refüje çıkan otomobil ağacı devirip yola savruldu: 3 yaralı

Kaza, Darüşşafaka Büyükdere Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Levent yönüne ilerleyen 34 AOK 028 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, kendisini sıkıştıran bir araçtan kurtulmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak bir ağaca çarptı. Ağaç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, otomobil de tekrar yola savruldu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 EBH 715 plakalı hafif ticari araca yandan vuran otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.  Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan hafif ticari araç sürücüsüne olay yerinde ayakta tedavi edilirken, lüks araç sürücüsü ile yanındaki kadın ambulansla kaldırıldıkları Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen ağacın kesilmesi ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerBüyükdereKazaTrafik Kazası
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