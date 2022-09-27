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Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

SARIYER'de trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

27 Eylül 2022 Salı 09:28
Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı 34 UB 6096 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı 34 BZK 868 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı. 

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerBüyükdere CaddesiMotosikletOtomobilKazaTrafik Kazası
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