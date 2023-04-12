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Sarıyer Belediyesi ilk adımı attı

Sarıyer Belediyesi ve Enerji İstanbul A.Ş. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı oluşturmak için ilk adımı attı. BKSM’de gerçekleşen lansmanda ki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı. Toplantıda konuşan uzmanlar, “ Ya yeşil bir gelecek ya da kaynakları tükenmiş bir dünya” mesajı verdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:09
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Sarıyer Belediyesi ilk adımı attı

İSTANBUL - İklim krizi; kuraklık, sıcak hava dalgaları, deniz seviyesinde yükselme, gıda krizi, artan enerji talebi gibi çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Sarıyer Belediyesi de Enerji İstanbul ile birlikte iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri azaltmak için tüm paydaşların da katılımıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı hayata geçirdi. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) yapılan lansman toplantısına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Enerji İstanbul AŞ. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Sarıyer Belediyesi ve Enerji İstanbul A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzaladı.

“Doğa ile inatlaşmanın bedeli ağır oluyor”

Programın açılışını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, hem bir belediye başkanı hem de mühendis olarak ülkenin dört bir yanına gittiğini söyleyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ekosistemin bir parçası olmaktan ayrılıyoruz giderek. Yaşadığımız felaketleri doğru okuyamıyoruz, çevreyi anlamaya çalışmıyor ve doğayla inatlaşıyoruz. Doğa ile inatlaşmanın bedeli ağır oluyor. Aslında doğa intikam almıyor, sadece kendi kurallarıyla hareket ediyor. Afet bölgesi ziyaretinde vatandaşlarımız, daha önce böyle bir yağmur göremedik diyerek afeti anlatıyorlardı. Budan sonra bu yağış rejimi değişiminin daha da artabileceği, risklerin çeşitliliğini söylediğimizde bize iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması, artan yağış gibi konularda bilgi veren olmadı diyorlar.

HABER: EMİR YÜCEL

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