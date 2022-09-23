Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.295,27
ALTIN
988,54
DOLAR
18,39
STERLİN
20,66
EURO
18,07
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı; biri ağır 4 yaralı 

SANCAKTEPE'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. 

23 Eylül 2022 Cuma 08:39
Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı; biri ağır 4 yaralı 

Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.  Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeİşçiServisKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Fatih'te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
İstanbul güne yağmurla başladı
İstanbul güne yağmurla başladı
İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu
İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Avrupa Garajı'nda iş yerleri mühürlenen esnafla zabıta arasında arbede
Avrupa Garajı'nda iş yerleri mühürlenen esnafla zabıta arasında arbede
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Yenikapı'daki Avrupa Garaj'ında yıkım gerginliği
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı
Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor
Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül’de açılıyor
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu
Bathonea'da çıngıraklı, bilezikli çocuk mezarı bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول