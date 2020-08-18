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Sancaktepe TEM’de kaza

Sancaktepe TEM Otoyolunda kamyonet devrildi; 1 yaralı

18 Ağustos 2020 Salı 16:48
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Sancaktepe TEM’de kaza

İstanbul (DHA)

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda arka lastiği patlayan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonet Kadıköy istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle arka tekerleği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kamyonet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kamyonet devrilmesiyle yola saçılan demir parçalar nedeniyle Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeTem Otoyolu
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