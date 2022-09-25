Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza; 8 yaralı 

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. 

25 Eylül 2022 Pazar 16:51
Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza; 8 yaralı 

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında, Kadıköy istikametinde ilerleyen Halil Ö. yönetimindeki 34 TES 65 plakalı taksinin kaputu yerinden çıkarak yola fırladı. Kaputun fırlamasıyla taksi sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen 34 LR 4681 plakalı otomobil sürücüsü yavaşlayan taksiye çarptı. Onun arkasından gelen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de diğer araçlara çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeTem OtoyoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda olaylı tahliye 
Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda olaylı tahliye 
Eyüpsultan'daki 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
Eyüpsultan'daki 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını
Vali Yerlikaya: Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi
Vali Yerlikaya: Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi
Ticaret Bakanı Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık
Ticaret Bakanı Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık
Institut français İstanbul’da sergileniyor
Institut français İstanbul’da sergileniyor
Bağcılar’da kültür sanat sezonu ünlü isimlerin katıldığı törenle açıldı
Bağcılar’da kültür sanat sezonu ünlü isimlerin katıldığı törenle açıldı
“1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” 
“1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول