Sancaktepe Kültür Buluşması başladı 

Birçok ilin kendi yöresine ait ürünlerini, yöresel lezzetlerini katılımcılara sunduğu ve her akşam düzenlenecek konserlerin olacağı etkinlik 2 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.

22 hemşehri derneğinin stantlarının bulunduğu buluşmada, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtılıyor. Etkinlikte ayrıca akşam düzenlenecek konserlerle halay ve horon oynanıp ve yörelere ait türküler söylenecek.

Sancaktepe’de bulunan dernekleri buluşturarak güzel bir kültür şöleni yaşatılacağını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe’de bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Belediyemiz ve STK’ların ortaklığında kültürlerimizi bir araya getirerek kaynaştırmak adına hemşehri dernekleri buluşmasının ilkine imza attık. Amacımız bu buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmek. Derneklerimizle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. 3 gün boyunca sürecek buluşmamıza katılan dernek başkanlarımıza, yöneticilerine, vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.