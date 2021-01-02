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Sancaktepe'de polisten kaçan şüpheliler 14 kilometre sonra Kartal'da yakalandı

SANCAKTEPE'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçtı. Yaklaşık 14 kilometre kaçan araçtaki iki kişi yakalanırken kayıplara karışan diğer kişi ise aranıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:51
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Sancaktepe'de polisten kaçan şüpheliler 14 kilometre sonra Kartal'da yakalandı

Olay, Sancaktepe'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet A., Görkem A., ve İbrahim Y. sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı kasa panelvan araç ile geziyordu. Sokakta aracı gören polis ekipleri şüphe üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü Muhammet A. ve beraberindeki Görkem A. ile İbrahim Y. kaçmaya başlayınca polis ekipleri takibe geçti. 

SANCAKTEPE'DEN KARTAL'A KAÇTILAR

Kartal'da Yunus Mahallesi'ne gelen 3 kişi aracı ara sokağa park edip yaya olarak kaçmaya başladı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de kaçan şüpheliler hakkında bilgi verilmesi üzerine ekipler Kartal'da da çalışma başlattı. Ara sokakta Görkem A. ile İbrahim Y.'yi gören ekipler şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri, iki şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden dolayı 3 bin 150' şer lira para cezası kesti. Kayıplara karışan Muhammet A. ise aranıyor.

KAÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Gazetecinin polisten neden kaçtınız sorusuna, Görkem A., "Söyleyecek bir şeyimiz yok. Sürücü arkadaş aracı bariyere vurduğunda dolayı ve ailesinden korktuğu için polisten kaçtı. Biz zaten arabayı sürmüyorduk. Araç içerisinde oturuyorduk. Arkadaşımızı uyardık ama durur mu? Gözünü seveyim çocuk kaçtı, durmadı yani" diye cevap verdi. Görgü tanığı Tuncay Özhan, "Biz zaten namaz vakti camiye gidiyorduk. Ara sokaktan hızlıca önümüze geldi. Arabayı bir anda hızlıca üzerimize sürünce, çekilmek zorunda kaldık. Aracı, ara sokağa park ettikten camiye doğru kaçtılar. 3 kişilerdi. 1.80 boylarında ince ve zayıf kişilerdi. Zaten milletin üzerine sürdüler aracı. Bırakıp kaçtılar. O esnada polis ekipleri zaten aracı kovalıyordu" diye konuştu.

DHA

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SancaktepePolisşüpheliKovalamacaKartal
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